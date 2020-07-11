Якщо Президент - це мозок нації, то Перша леді - це обличчя нації

І ось цей образ вже почала на себе приміряти учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» Кім Кардашьян-Уест. Журналісти помітили, що вже давно зірка копіює наряди Меланії Трамп, Мішель Обами, Гілларі Клінтон та Лаури Буш.

Як приклад, вона днями була помічена у білій сукні в підлогу - в комбінезоні того ж кольору і крою в лютому поточного року відвідала мавзолей Тадж Махал Меланія Трамп. Бізнеследі також копіювала образ Гілларі Клінтон в атласній жовтій сукні і яскравий наряд Лаури Буш під час її поїздки до Лондону в 2012 році.

Заговорили про те, що Кім намагається походити на Першу леді, після того, як її чоловік репер Каньє Уест оголосив у соцмережах, що висуває свою кандидатуру на пост президента США в нинішньому році.

Експерти зауважують, що поки Кардашьян не дотягує до образу дружини голови держави. Мало просто скопіювати плаття або наряд. Як приклад, дружина українського президента Олена Зеленська.

Всі її вбрання відмінно на ній виглядають, що говорить про гарного стиліста і наявність смаку. У заочній зустрічі Олена Зеленська - Кім Кардашьян - наша Перша леді поки лідирує.

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