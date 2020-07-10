Проблеми не тільки в Україні

Через збій на телефонах з iOS українці втратили доступ до додатку Приват24, а також Viber, Monobank та інших великих сервісів

Масовий збій помітили користувачі телефонів на iOS у п'ятницю, 10 липня. Через цю проблему «лягли» багато популярних додатків, в тому числі Приват24, Viber, Monobank та інші. Такі проблеми спостерігаються в багатьох країнах.

Деякі користувачі припускають, що причина збою може полягати у Facebook SDK, який вбудований в багато великих програм для аналітики, націлювання та авторизації. У свою чергу, представники Facebook заявили, що вже розглядають скарги.

«Ми знаємо і досліджуємо збільшення помилок на SDK для iOS, що призводить до збоїв в роботі деяких додатків», - повідомили представники компанії.

До цього ми писали, що клієнт Приватбанку розповів про неможливість поповнити рахунок з картки іншого банку.

Про нову проблему в роботі банку українець написав на сайті Мінфін. Він розповів, що з недавнього часу в Приватбанку ввели систему, яка блокує поповнення карти Привату з картки іншого банку через додаток Приват24.

«Абсолютно кожну спробу поповнити свою карту привата зі своєї ж картки іншого банку «система» відхиляє з повідомленням про ризикову транзакцію. Абсолютно кожен раз мені доводиться писати в чат, проходити повну ідентифікацію і тільки тоді я можу поповнити свою карту», - розповів клієнт банку.

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Як повідомляла Politeka, рахунки українців заарештовують без попередження, заява Приватбанку.

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