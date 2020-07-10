Проблемы не только в Украине

Из-за сбоя на телефонах с iOS украинцы лишились доступа к приложению Приват24, а также Viber, Monobank и другим крупным сервисам

Массовый сбой заметили пользователи телефонов на iOS в пятницу, 10 июля. Из-за этой проблемы «легли» многие популярные приложения, в том числе Приват24, Viber, Monobank и другие. Такие проблемы наблюдаются во многих странах.

Некоторые пользователи предполагают, что причина сбоя может заключаться в Facebook SDK, который встроен во многие крупные приложения для аналитики, таргетинга и авторизации. В свою очередь, представители Фейсбук заявили, что уже рассматривают жалобы.

«Мы знаем и исследуем увеличение ошибок на SDK для iOS, что приводит к сбоям в работе некоторых приложений», - сообщили представители компании.

До этого мы писали, что клиент ПриватБанка рассказал о невозможности пополнить счет с карты другого банка.

О новой проблеме в работе банка украинец написал на сайте Минфин. Он рассказал, что с недавного времени в ПриватБанке ввели систему, которая блокирует пополнение карты Привата с карты другого банка через приложение Приват24.

«Абсолютно каждую попытку пополнить свою карту привата с своей же карты другого банка «система» отклоняет с сообщением о рисковой транзакции. Абсолютно каждый раз мне приходится писать в чат, проходить полную идентификацию и только тогда я могу пополнить свою карту», - рассказал клиент банка.

Напомним, деньги исчезают при переводе, сбылся кошмар любого клиента ПриватБанка: "17 тысяч не дошли".

Как сообщала Politeka, счета украинцев арестовывают без предупреждения, заявление ПриватБанка.

Также Politeka писала, что ПриватБанк не дает перевести деньги на карту, в Приват24 проблемы: «Ваши платежи могут…».