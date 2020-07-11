Українка розповіла про те, як через блокування Приватбанку не змогла отримати соціальну виплату на свою дитину

Відповідний відгук на роботу банку був опублікований на сайті Мінфіну. У ньому клієнтка Приватбанку розповіла про те, як її картка була заблокована без її відома, через що вона не змогла отримати соціальну виплату на дитину.

«Банк без мого відома заблокував картку, про що я дізналася через кілька днів коли не змогла поповнити рахунок через Приват 24. Дзвонила на гарячу лінію, на що мене перемикали від одного оператора до іншого. В результаті сказали, що в їх банку я більше не обслуговуюся. А гроші, що належать моїй дитині по праву, ніхто повертати не поспішає», - обурилася клієнтка.

Вона також розповіла, що на її рахунок надійшло 860 гривень, а в результаті стало 760 гривень при тому, що на карті встановлено обмеження на видаткові операції.

Жінка звернулася до представників банку з проханням повернути кошти, надані державою на потреби дитини.

У свою чергу, представники банку відповіли, що це питання вже розглядають фахівці. Вони пообіцяли вирішити проблему в найкоротші терміни і проінформувати клієнтку.

До цього ми писали, що клієнтка Приватбанку розповіла про те, як ще в минулому році придбала авіаквитки компанії Aigle Azur через Приватбанк. Незабаром після цього авіакомпанія збанкрутувала, а її квитки «згоріли». ПриватБанк повинен був повернути гроші українці, проте вже півроку «годує обіцянками» провести повернення коштів, при цьому постійно змінюючи дати.

Нагадаємо, гроші зникають при переказі, збувся кошмар будь-якого клієнта Приватбанку: "17 тисяч не дійшли".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк блокує рахунку після зарахування грошей і надсилає до суду: "відмовлено В обслуговуванні".

Також Politeka писала про новий обман з картами українців, "касир" Приватбанку розкрила схему.