Клиент не знает, как вновь сотрудничать с ПриватБанком, который ранее заблокировал его счета

Об этом клиент написал в своем отзыве на портале Минфин.

По его словам, ПриватБанк заблокировал его счета, когда туда поступили неподтвержденные средства.

"Пишу отзыв ради совета. Все мои счета заблокированы из-за поступления неподтвержденных средств, когда был студентом, моя карта попала к третьим лицам. Сейчас пытаюсь решить эту проблему, в обслуживании мне отказано, я неоднократно обращался на горячую линию словами, что я готов общаться с теми, кто пострадал и я хочу снова стать клиентом банка, я готов возместить людям потерянные деньги, но мне отвечают, что это можно решить только через суд", - рассказывает он.

Более того клиент не знает, какими должны быть его следующие действия после признания вины в суде.

"Я не совсем понимаю, что делать в суде, если я признаю свою вину. При первых звонках на горячую линию бот давал мне выбор «я готов решать вопрос с клиентами» и «я не готов». После нажатия «я готов» бот говорил, что консультация уже была дана в телефонном режиме, хотя мне никто не звонил", - подчеркнул он в своем отзыве на Минфине.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - по шаблону ответил ему сотрудник ПриватБанка.

В комментариях пользователи отметили, что ПриватБанк, вероятно, внес клиента в черный список, и не желает продолжать с ним сотрудничество. Однако, из этой ситуации есть два выхода.

"Насильно мил не будешь... Приватбанк внёс вас в «чёрный» список клиентов, с которыми он не желает продолжать сотрудничество. Вижу два варианта: 1. Открыть счёт в другом банке. 2. Подать в суд на Приватбанк и через суд заставить его работать с вами. Повторюсь - насильно мил не будешь...", - подсказал ему один из других клиентов.

Напомним, что доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт: "Деньги выгребаются из ПриватБанка".

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