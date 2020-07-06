Это уже не первый похожий случай в отделениях банка

ПриватБанк обвиняют в недобросовестном обслуживании клиентов

Об этом говорится в свежем негативном отзыве, который был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам клиентки, которая якобы работает кассиром в ПриватБанке, у ее отца закончился срок действия карты, и нужно было перевыпустить в отделении новую.

"Подошла к специалисту, предупредила, что бы ничего не навязывал тайком как заставляет руководство. Вообщем карта выпущена, прошло время и отец обратил внимание, что за что-то списываются деньги. Тайком подключили страховку! Интересно, сколько ещё клиентов которые не в курсе? На сколько я поняла, эта проблема только в Филии РЦ. Меня руководитель отделения тоже заставляла подключать страховку, под угрозой лишения премии", - пожаловалась она.

Сотрудница ПриватБанка в отзыве также призналась, что несмотря на отказ клиентов, руководство банка вынуждает их "впаривать" страховку.

"И специалистов заставляют парить каждому клиенту страховку, иначе потом выносят мозг и носом в грязь. Так нельзя! Вам денег мало, у людей ещё меньше. И если человек не хочет — значит не хочет, а не врать, что это обязательно! И к слову добавлю, нам запрещали клиентом отдавать их деньги без заказа. Не больше 100 тысяч", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Добрый вечер! Мы обратились к Вам в личном сообщении и запросили контактные данные, чтобы проверить информацию и разобраться в ситуации. С уважением, ПриватБанк", - ответил на жалобу представитель банка.

"Это приваторабство. Не хочешь ублажать своего хозяина - пошёл вон отсюда", "А потому что по этим страховкам существует негласный план. Впаривай как хочешь. Или голову вынесут или в худшем случае уволят с занесением в черный список", "Тайком подключают и всё, даже не спрашивают. Руководство заставляет, им всё мало и мало", - рассказали другие клиенты, которым, скорее всего, пришлось столкнуться с аналогичной проблемой.

Напомним, что доллар пошел на рекорд, курсу валют вынесли вердикт: "Деньги выгребаются из ПриватБанка".

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