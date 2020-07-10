Відома українська актриса Віра Кекелія, зірка "Квартал 95" показала, як виглядає після сну

На фото красуня позувала у картатому платті з величезним декольте, а білизну вирішила не надягати. Віра знімала себе на телефон і демонструвала свою красу не соромлячись. Кекелія доповнила образ стильним укладанням, а показала себе в гримерці або чомусь подібному. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала Віра.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, крихта".

Повідомлялося, що Віра Кекелія вразила шанувальників жіночним образом на Івана Купала.

На фотографії зірка позує під відкритим небом в спокусливому вбранні. На ній яскраво-жовте плаття з відкритими плечима і глибоким вирізом, який відразу ж привертає до себе увагу.

Повідомлялося, що 25-річна українська актриса і гуморист, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес запаморочила голову дикої танцем - від радості, що нарешті вийшла на роботу після карантину.

Так, якщо раніше артистка чіпляла на себе "все, що випаде з шафи", не особливо парячись над своїм зовнішнім виглядом, лише б швидше. То тепер вбиральні з'явилася просто богиня - в білому топі, чорних вузьких шортиках до колін, такого ж кольору піджаку і червоних шпильках.

Нагадаємо, сувора блондинка з «Квартал 95» спустила піджак і підкорила спокусливим нарядом

Також Politeka писала, щаслива Кекелія після пологів стрибнула з чоловіком в ліжко, відео

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Квартал 95" показала, як переживає безсонні ночі з чоловіком



