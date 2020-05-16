Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала мужа и рассказала о проблемах после родов

На фото Вера и Роман (так зовут супруга), стояли в белых футболках. Красотка улыбалась на камеру и закрыла один глаз, а рукой взялась за щетину мужа, делая ему смешное лицо. Фотография получилась очень забавной и душевной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Учимся быть в дзене, даже если не спим уже несколько ночей подряд;) Вот такие они малыши - наши воспитатели;)))", - написала Вера.

Фанаты, включая жену Кошевого Ксению, успели поставить почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Обожаю Вас, светлячки мои дорогие", Бессонные ночи закончатся. Моему 1,2 и я бывает сама ночью просыпаюсь а он спит. По началу если я за ночь ни разу не просыпалась было ощущение что ночь прошла даром", "Мои красивые!!! Очень красивые,светлые и счастливые".

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Одна из звезд "Квартал 95", актриса и юмористка Лера Товстолес опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео "драки", в которой участвовали все актрисы проекта. Досталось даже недавно родившей Вере Кекелии, а также ее коллегам Марте Адамчук, Элине Мбани, Александре Машлятиной и другим.

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