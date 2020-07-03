Самая пылкая звезда сериала "Папины дочки", 34-летняя Мирослава Карпович, наконец, призналась в своей связи с актером, который донедавна еще был женат

Как передает Politeka.net со ссылкой на популярный российский Телеграм-канал, Карпович застукали с 32-летним актером Павлом Прилучным по пути на отдых. Более того, парочка была еще и с двумя его детьми.

"Девачкиии, я только что Прилучного на заправке видела... И он был не один, а с кем, я вам не расскажу. Я ж не сплетница. Но земля с ног ушла, когда увидела, конечно. Детки у него прелесть, да и ренжровер красивый", - цитирует очевидицу Телеграм-канал.

"Журналисты тут же дозвонились до Мирославы, и отрицать новый роман она не стала, просто порадовалась неожиданному наплыву подписчиков в инсте, а на хейт и угрозы в комментах ей якобы наплевать", - добавили в сообщении.

Ранее появились слухи, что Карпович увела из семьи Прилучного, мол, их роман начался еще до его развода с моделью Агатой Муцениеце. За девять лет брака у пары родились сын Тимофей (7 лет) и дочь Миа (4 года).

После того, как сеть облетело скандальное фото Прилучного с любовницей, где они якобы вместе прогуливаются после шоппинга, на Карпович посыпались гневные сообщения в соцсети. Разъяренные пользователи обещали ей "всего наихудшего" и даже угрожали расправой. Сама ж Карпович не комментировала ситуацию, до этого признания, когда ее застукали на парковке.

"Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим. Ты ему не пара, ты скелетина страшная!"; "Ободранная кошка! Кувыркалась с женатым, а делала вид, что она святая и чистая"; "Уж, если Агату бил, то эта анорексичка будет по пятым углам летать...", - писали в комментариях в Инстаграм Мирославы.

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