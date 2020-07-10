Відома українська співачка Tayanna поділилася своїми переживаннями щодо болючої поразки
Артистка Тетяна Решетняк, чий колишній чоловік зараз зустрічається з Ані Лорак, брала участь у національному відборі на конкурс «Євробачення» в 2017 році. Однак, незважаючи на всі старання, співачка так і не змогла перемогти в конкурсі і зайняти перше місце. Про свої переживання з цього приводу вона написала у Фейсбук.
«Сьогодні в архіві випадково знайшла унікальний запис репетиції "Євробачення". Як шкода, що мені не вдалося так само чисто і ніжно заспівати під час прямого ефіру. Хто знає, можливо, була б перемога», - написала зірка.
Тим не менш вона додала, що та історія стала для неї цінним уроком і можливістю зробити висновки з власних помилок.
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«Я постійно вчуся на своїх помилках, кожен день налаштовую себе на позитив, намагаюся не хвилюватися і вірити в себе», - розповіла Tayanna.
Зазначимо, що співачка хотіла відправитися на «Євробачення» з піснею I Love You. Вона отримала максимальну кількість балів від журі, але опинилася на третьому місці за кількістю голосів від глядачів. Таким чином, вона опинилася на другому місці у національному відборі, а на головний пісенний конкурс Європи від України вирушила група O.Torvald.
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