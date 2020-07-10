Народна артистка України Тіна Кароль продовжує радувати своїх шанувальників провокаційними фотографіями

Цього разу вона постала перед ними в чорній спідниці і чорному купальнику. Образ доповнили чорні черевички на шпильці і хустка.

Звичайно ж, віддані шанувальники відразу засипали артистку компліментами:

"Воооу жінка спокійно! 😍😍😍🔥🔥" "Неймовірна" "Натюрморт дівчинка і персікі😍 Мати я осліп 🔥" "Хусточка яка классна🔥🔥🔥 крутишка!" "Сама найгарніша😍😍❤" "Не жінка, а мрія !!!!! 💔" "Гаряче! 🔥" "Фантастічна🌹красуня❤Тіна👑🌻🌻🌻🌞🌛" "😻💥😍 ваууу😻"

Судячи з фото, знімок зроблений десь за містом і можна тільки уявити, як раділи сусіди Тіни Кароль, коли вона в такому вигляді позувала фотографу.

Нагадаємо, кілька днів тому Кароль отримала велику нагороду від Президента. Володимир Зеленський вручив артистці орден княгині Ольги, який отримують жінки за видатні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній та інших сферах суспільної діяльності, а також вихованні дітей у сім'ї.

Відзначимо, що на зустріч з головою держави співачка також прийшла вся «в чорному». Але спідниця була довшою, а верх закривав стильний піджак. Цікаво, як би відреагував Гарант, якби артистка вирішила з'явитися перед ним в такому вигляді, як на фото.

Нагадаємо, що смілива Кароль показала найкращі ракурси в тісній сукні з розрізами: "Як цукерочка в обгортці".

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