Народная артистка Украины Тина Кароль продолжает радовать своих поклонников провокационными фотографиями

В этот раз она предстала перед ними в черной юбке и черном купальнике.

Образ дополнили черные туфельки на шпильке и платок.

Конечно же, преданные поклонники сразу засыпали артистку комплиментами:

«Воооу женщина спокойно! 😍😍😍🔥🔥» «Невероятная» «Натюрморт девочка и персики😍 Мать я ослеп 🔥» «Платочек какой классный🔥🔥🔥 «крутышка!» «Сама найгарніша😍😍❤» «Не женщина, а мечта!!!!!💔» «Горячо!🔥» «Фантастична🌹красуня❤Тіна👑🌻🌻🌻🌞🌛» «😻💥😍 ваууу😻»

Судя по фото, снимок сделан где-то за городом и можно только представить, как радовались соседи Тины Кароль, когда она в таком виде позировала фотографу.

Напомним, несколько дней назад Кароль получила большую награду от Президента. Владимир Зеленский вручил артистке орден княгини Ольги, который получают женщины за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Отметим, что на встречу к главе государства певица также пришла вся «в черном». Но юбка была длиннее, а верх закрывал стильный пиджак. Интересно, как бы отреагировал Гарант, если бы артистка решила появиться перед ним в таком виде, как на фото.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".