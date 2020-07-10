Комунальні тарифи в Україні збираються змінити

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «Сьогодні».

За його словами повинен відбутися перегляд тарифів на опалення.

«Зараз ринкова ціна на газ нижче, ніж передбачена у тарифі на опалення. Без їх перегляду люди будуть платити стільки ж або дорожче. А якщо переглянути, тарифи за опалення вдасться знизити», - заявив міністр.

Марченко відзначив, що перегляд тарифів на опалення буде раз на рік перед опалювальним сезоном, і на весь опалювальний сезон. При цьому передбачена можливість коригування тарифів на опалення у зв'язку із зміною, зокрема, тарифів на паливно-енергетичні ресурси.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році вартість імпортного палива вже знизилася вдвічі, тому Україна наростила обсяги поставок.

Але при цьому експерти розходяться в думці, що ж буде з цінами на газ в 2020 році. За словами Олега Пендзина, розцінки на паливо впадуть до $80 за 1000 куб. м газу. Це на 20% нижче, ніж зараз.

Такий обвал цін може відбутися із-за надлишку палива в Європі, оскільки всі сховища вже заповнені.

А ось інший аналітик Віктор Скаршевський впевнений, що нинішні ціни – близько $100 за тисячу кубів – збережуться.

Андрій Шевчишин ж менш оптимістичний у цьому питанні. За його словами, ціна на газ може злетіти до більш високої позначки. За його прогнозом, можна очікувати підвищення цін до 140 доларів.

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