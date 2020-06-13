Украинцев предупредили об изменениях в платежках за газ и изменениях в тарификации за отопление
Так, с 1 июля 2020 года прекращается действие специальных цен на газ для населения, которые утверждал Кабинет министров. В частности, Кабмин решил отменить регулируемый тариф на газ для расчета стоимости отопления.
При этом специальные цены на газ сохранятся в следующем отопительном сезоне, до мая 2021 г. – для предприятий теплоэнергетики.
Начиная с отопительного сезона 2020-2021, предприятия должны считать свои тарифы исходя из средней цены на газ за предыдущий отопительный сезон. Если газ дорожает, к примеру, на 50%, то тепло, вода должны вырасти в цене как минимум на 35%.
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Из-за того, что в прошедшем отопительном сезоне цена на газ была на рекордно низкой отметке, можно рассчитывать и на то, что стоимость тепла будет ниже, чем в прошлом году.
При этом Кабмин обязался отменить постановление №1082 от 24 декабря 2019 года. Оно разрешает предприятиям теплоэнерго самостоятельно менять тарифы в случае изменения цены газа.
Некоторые положения нового документа, опубликованного еще 11 июня, в любом случае не порадуют украинцев. Если не сказать больше, ведь судя по всему, осень и зима станут в новом сезоне совсем непростым временем для миллионов жителей Украины.
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