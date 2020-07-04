Стало известно, что будет с ценами на газ во второй половине 2020 года

Об этом пишет Сегодня.

В 2020 году стоимость импортного топлива уже снизилась вдвое, поэтому Украина нарастила объемы поставок.

Но эксперты расходятся во мнении, что же будет с ценами на газ в 2020 году. По словам Олега Пендзина, расценки на топливо упадут до $80 за 1000 куб. м газа. Это на 20% ниже, чем сейчас.

Такой обвал цен может произойти из-за переизбытка топлива в Европе, поскольку все хранилища уже заполнены.

А вот другой аналитик Виктор Скаршевский уверен, что нынешние цены – около $100 за тысячу кубов – сохранятся.

"В 2020 году цена импортного газа снизилась вдвое – с 196 долларов за 1 тыс. куб. м в декабре 2019 года до 98 долларов за 1 тыс. куб. м в мае 2020 года. С учетом накопленных запасов газа в Европе (хранилища заполнены на 69%) и продолжающейся экономической рецессии цены на газ в III квартале будут находиться на уровне 100 долларов за 1 тис. куб. м", – озвучио он свой прогноз.

Андрей Шевчишин же менее оптимистичен в этом вопросе. По его словам, цена на газ может взлететь до более высокой отметки.

"Ввиду перехода к наполнению запасов для нового отопсезона, а также восстановлению нефтяных цен ожидаем повышение цен до 140 долларов", – спрогнозировал он.

Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки в Украине.

Как известно, уже с 1 июля в Украине должны вырасти платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность.

Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

В среднем украинцам, использующим газовую кухонную плиту, придется выкладывать на 20-30 гривен в месяц больше.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

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