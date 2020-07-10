Коммунальные тарифы в Украине собираются изменить

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «Сегодня».

По его словам должен произойти пересмотр тарифов на отопление.

«Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить», - заявил министр.

Марченко отметил, что пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы.

Ранее сообщалось, что в 2020 году стоимость импортного топлива уже снизилась вдвое, поэтому Украина нарастила объемы поставок.

Но при этом эксперты расходятся во мнении, что же будет с ценами на газ в 2020 году. По словам Олега Пендзина, расценки на топливо упадут до $80 за 1000 куб. м газа. Это на 20% ниже, чем сейчас.

Такой обвал цен может произойти из-за переизбытка топлива в Европе, поскольку все хранилища уже заполнены.

А вот другой аналитик Виктор Скаршевский уверен, что нынешние цены – около $100 за тысячу кубов – сохранятся.

Андрей Шевчишин же менее оптимистичен в этом вопросе. По его словам, цена на газ может взлететь до более высокой отметки. По его прогнозу, можно ожидать повышения цен до 140 долларов.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

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