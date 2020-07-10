Українців попередили про те, що можуть виникнути великі проблеми з виплатою пенсій і зарплат

Таку заяву зробила нардеп від партії «Слуга народу» Галина Янченко в ефірі телеканалу Україна 24.

Так, нещодавно Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді. Однак ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається, оскільки в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.

Найбільшою проблемою бюджету в цьому році, за словами нардепа, є надмірне навантаження за зовнішніми виплатами, пов'язана з реструктуризацією боргів у 2014-2015 роках. При цьому в Раді запевняють, що хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів має вистачити.

"Дефіцит у Пенсійному фонді існував багато років, він перманентний і завжди дофинансируется з бюджету", - заявила Янченко.

Нардеп додала, що бюджетники не повинні залишитися без виплат.

"Також коштів вистачить і на виплати бюджетникам, і на завершення низки програм, які запустять стимули для зростання економіки", - підкреслила Янченко.

Нагадаємо, Кабінету Міністрів України довелося збільшити дотації Пенсійного фонду. Таке рішення було прийнято в середу, 8 липня.

Було виділено 29,7 млрд гривень з держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Ці гроші знадобилися, щоб виконати постанову Кабміну про підвищення виплат.

На тому ж засіданні уряд підтримав новий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати».

Їм передбачені компенсації за затримку виплат зарплат, пенсій, субсидій і т. д.

Тим часом, пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій. 9 липня повідомлялося, що на пенсійні виплати спрямовано 2,7 мільярда гривень. З початку липня профінансовано пенсій на суму 14,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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