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Курс долара здивує перед вихідними, свіжий прогноз від НБУ: що чекає гривню

Національний банк вирішив розвести курси долара і євро в різні боки.

Такий курс валют на сьогодні, 10 липня, представив державний регулятор на своєму офіційному порталі.

зокрема, Нацбанк несподівано вирішив зміцнити курс гривні по відношенню до американського долара на 2 копійки.

Що стосується євро, то державний регулятор знизив майже на 11 копійок національну валюту.

Згідно з даними Нацбанку, на 10 липня встановлені офіційні курси валют на такому рівні:

– 100 доларів США – 2693,35 гривень (-0,017 гривень)

– 100 євро – 3053,59 гривень (+0,106 гривень).

Виділення нового траншу від МВФ, Україні висунули ультиматум: "При умовах, що..."

Стало відомо, при яких умовах МВФ готовий надалі співпрацювати з Україною. Гучну заяву зробив представник фонду в Україні Йоста Люнгман.

За його словами, у програмі співробітництва Stand by прописано, що НБУ повинен залишатися незалежним, і Україна не повинна відмовлятися від плаваючого валютного курсу.

Крім цього, офіційний Київ не повинен відходити від принципів інфляційного таргетування.

"Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарних і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - підкреслив Люнгман.

Йоста Люнгман попередив, що безвідповідальна політика держрегулятора може призвести до високої інфляції, нестабільності валютного курсу, проблем у фінансовому секторі, низькому рівню економічного зростання і високого рівня безробіття.

Продовження карантину, санлікар Ляшко приголомшив українців: "До тих пір, поки..."

Стало відомо, коли в Україні можуть скасувати карантин через епідемію китайського вірусу.

Про це розповів головний санлікар Віктор Ляшко.

Як відомо, вже 31 повинен закінчитися карантин, запроваджений Кабінетом міністрів.

Однак, як заявив Ляшко, деякі обмежувальні заходи будуть діяти в Україні до появи ліків або імунобіологічного препарату проти китайського вірусу.

Санлікар також попередив українців, що їм потрібно готуватися жити в умовах обмежувальних заходів.

"На певних окремих адміністративних територіях може бути жорсткий карантин, на інших можуть бути пом'якшення. Я не кажу про повне скасування. Це певне обмеження кількості людей, які одночасно можуть заходити у приміщення, маска на обличчі в громадських будівлях, обробка рук антисептиками на вході. Це ті речі, з якими нам доведеться жити трохи довше, до появи лікарських засобів або імунобіологічного препарату", – попередив Ляшко в ефірі телеканалу.

Нагадаємо, що Зеленський пригрозив українцям перевірками, вводяться нові жорсткі заходи.

Як повідомляла Politeka, карантин хочуть визнати незаконним.

Також Politeka писала, що Кабмін ввів драконівські штрафи за неношение масок.