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Курс доллара удивит перед выходными, свежий прогноз от НБУ: что ждет гривну

Национальный банк решил развести курсы доллара и евро в разные стороны.

Такой курс валют на сегодня, 10 июля, представил государственный регулятор на своем официальном портале.

В частности, Нацбанк неожиданно решил укрепить курс гривны по отношению к американскому доллару на 2 копейки.

Что касается евро, то государственный регулятор понизил почти на 11 копеек национальную валюту.

Согласно данным Нацбанка, на 10 июля установлены официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2693,35 гривен (-0,017 гривен)

– 100 евро – 3053,59 гривен (+0,106 гривен).

Выделение нового транша от МВФ, Украине выдвинули ультиматум: "При условиях, что..."

Стало известно, при каких условиях МВФ готов дальше сотрудничать с Украиной. Громкое заявление сделал представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, в программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.

Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.

"Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - подчеркнул Люнгман.

Йоста Люнгман предупредил, что безответственная политика госрегулятора может привести к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровня безработицы.

Продление карантина, санврач Ляшко огорошил украинцев: "До тех пор, пока..."

Стало известно, когда в Украине могут отменить карантин из-за эпидемии китайского вируса.

Об этом рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

Как известно, уже 31 должен закончиться карантин, введенный Кабинетом министров.

Однако, как заявил Ляшко, некоторые ограничительные меры будут действовать в Украине до появления лекарств или иммунобиологического препарата против китайского вируса.

Санврач также предупредил украинцев, что им нужно готовиться жить в условиях ограничительных мер.

"На определенных отдельных административных территориях может быть жесткий карантин, на других могут быть смягчения. Я не говорю о полной отмене. Это определенное ограничение количества людей, которые могут одновременно заходить в помещение, маска на лице в общественных зданиях, обработка рук антисептиками на входе. Это те вещи, с которыми нам придется жить немного дольше, до появления лекарственных средств или иммунобиологического препарата", – предупредил Ляшко в эфире телеканала.

Напомним, что Зеленский пригрозил украинцам проверками, вводятся новые жесткие меры.

Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.

Также Politeka писала, что Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок.