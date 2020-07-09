Стало известно, при каких условиях МВФ готов дальше сотрудничать с Украиной

Громкое заявление сделал представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет РБК.

По его словам, в программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.

Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.

"Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - подчеркнул Люнгман.

Представитель МВФ в Украине также объяснил, почему государственный регулятор должен оставаться независимым.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - раскрыл специалист нюансы.

Подытоживая, Йоста Люнгман предупредил, что безответственная политика госрегулятора может привести к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровня безработицы.

Ранее мы рассказывали, что Украина может скоро получить новый транш от ЕС.

По словам премьера Шмыгаля, Киев рассчитывает на подписание меморандума с Евросоюзом о выделении Украине 1,2 млрд евро уже в двадцатых числах июля.

Он также попытался успокоить общество и заявил, что "Украина является стабильной".

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