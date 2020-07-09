Стало известно, при каких условиях МВФ готов дальше сотрудничать с Украиной
Громкое заявление сделал представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет РБК.
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По его словам, в программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.
Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.
"Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - подчеркнул Люнгман.
Представитель МВФ в Украине также объяснил, почему государственный регулятор должен оставаться независимым.
"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - раскрыл специалист нюансы.
Подытоживая, Йоста Люнгман предупредил, что безответственная политика госрегулятора может привести к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровня безработицы.
Ранее мы рассказывали, что Украина может скоро получить новый транш от ЕС.
По словам премьера Шмыгаля, Киев рассчитывает на подписание меморандума с Евросоюзом о выделении Украине 1,2 млрд евро уже в двадцатых числах июля.
Он также попытался успокоить общество и заявил, что "Украина является стабильной".
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