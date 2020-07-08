В Украине продолжается рассмотрение дела о соответствии Основному Закону положений постановления Кабинета министров о введении карантина

Соответствующее представление внес Верховный суд, пленум которого пришел к выводу, что некоторые ограничения нарушили право украинцев на свободу передвижения, мирные собрания, предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, передает «Обозреватель».

При этом юристы говорят о несоответствии карантина нормам законодательства еще с момента его введения.

В частности они отмечают, что некоторые ограничения конституционных прав, которые появились из-за карнтина, требовали введения чрезвычайного положения со стороны президента и Верховной Рады, и не могли быть только ответственностью Кабмина.

Окончательный вердикт в этом вопросе теперь должны вынести судьи КС. Юристы отмечают, что неконституционность карантина вполне может быть подтверждена.

Однако здесь есть важный нюанс. Согласно статье 57 Конституционного суда Украины, срок производства не может быть больше трех месяцев. А если представление признано неотложным – не больше одного.

Но в суде некоторые дела лежат нерасмотренными еще с 2014 года.

"Их сейчас завалили делами и по земле, и по языку, и по тому же карантину. Поэтому решение может затянуться. Просто все, что касается Конституционного суда, часто затрагивает политические аспекты, и право уже не срабатывает. Грубо говоря, если будет политическая воля, то рассмотрят быстро", – говорит юрист Александр Марусяк.

Тем временем предприниматели не ждут решения КС и уже подают свои иски в суды с требованием от властей компенсаций за запрет вести бизнес, недополучение прибыли и убытки из-за карантина.

Но юристы предупреждают, что получить компенсацию украинцам будет непросто. Чтобы получить надежду - нужно идти в суд, но шансов на то, что его решение порадует совсем немного.

"Теоретически у нас есть в Конституции норма, обязывающая выплачивать компенсацию, если какие-то решения будут признаны неконституционными. Но на практике нет четкого регулирования, как это будет делаться", – сказал Марусяк.

"К сожалению, у нас нет закона, который бы предусматривал возмещение убытков за неконституционные действия. Конечно, можно идти в суд, но это все сложно, и я предполагаю, что никаких выплат здесь не будет, хотя это было бы справедливо", – объясняет Кириченко.

Отметим, в Украине по результатам первого квартала 2020 года убытки крупных и средних предприятий составили 4,9 миллиарда гривень, что зафиксировано впервые за несколько лет.

Доля убыточных предприятий возросла до 41%, если сравнить с 27% в I квартале 2019 года.

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