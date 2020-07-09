Знаменитий танцівник Влад Яма, крім успішної кар'єри, встигає приділяти час і сім'ї

Про це пише Politeka.net.

Зворушливий знімок зірка опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На фотографії можна побачити відомого танцюриста Влада Ями в оточенні його коханої дружини Лілії і підрослого сина Леона.

Примітно, що зворушливий знімок був зроблений на тлі міської Ратуші в центрі Львова.

"Мої", - підписав Влад Яма сімейний знімок у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію, залишивши під нею десятки милих коментарів. Фанати відзначили, що він з Лілією - ідеальна пара, і його спадкоємець Леон схожий саме на маму.

"О, так! Львів надихає. Ви неймовірна пара!", "Не можу намилуватися, просто принадність,спасибі що радуєте, з задоволенням дивимося", "Ви є прикладом для багатьох сімейних так тримати", "Супер", "Такий малиш.... Мені здається що схожий на Лілію", "Дружина - красуня", "Ви такі гарні", "Влад, у вас чудовий синочок, йому здоров'я", "Ви супер сім'я", "Це так мило!", - написали вони під зворушливим знімком Влада Ями.

Раніше ми розповідали про те, що Влад Яма поділився яскравими кадрами своїх літніх розваг на воді.

Знаменитий український танцюрист опублікував нові фото і відео в своєму Instagram.

В один із спекотних літніх днів артист вирішив вибратися на річку і прокотитися по Дніпру на водяному мотоциклі. На відповідних кадрах можна побачити, як Яма з запалом їздить по воді і отримує задоволення. З одягу на ньому лише плавки і рятувальний жилет.

Нагадаємо, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями задерла сукню і захопила довжиною ніг: "Краса божевільна".

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