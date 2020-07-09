Російська зірка Анна Семенович продовжує підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Яскраву публікацію співачка зробила в своєму особистому Instagram.

Зокрема, Анна Семенович записала відеозвернення до фанатів, в якому подарувала їм повітряний поцілунок в обмін на "цінну інформацію".

"Мої улюблені. Вам повітряний поцілунок з Сочі, де темні ночі. А хто зараз знаходиться в сочі? Напишіть якісь ресторани, куди ходити, де розважатися", - зірка звернулася до шанувальників.

"Ну напишіть дамі комплімент. Вам не складно , а мені приємно", - доповнила Семенович жарку публікацію, на якій також можна побачити пишні форми зірки.

Користувачі миттєво відреагували на пост співачки і захопилися її оновленою зовнішністю.

"Анна, ти класна", "Мої компліменти! Немає нічого більш приємного, ніж жінці почути комлимент від жінки!", "Хоч я не відчував це в реальності, але мені здається, що твої губи найсолодші на світі!", "Вах яка жінка", "Ти супер", "Ви красуня", "Красуня-вогонь", "Я тобі показав би темні ночі", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Анна Семенович поділилася з фанатами великою радістю.

Виявилося, Анна Семенович вперше за довгий час полетіла відпочивати на море - в російський Сочі. До цього через карантин вона майже півроку нікуди не літала. Актриса зізналася, що дуже щаслива сидіти в літаку і пити шампанське.

"Як-то навіть трохи хвилююче,але дико приємно. У Сочі на пристрасні ночі.А де ви вирішили відпочивати цього літа?", - зазначила знаменитість.

Користувачі соціальної мережі розділили захват Анни Семенович і залишили багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній.

А ще Politeka писала, що повногруда Семенович стрімко втрачає вагу, з'явилося визнання.

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