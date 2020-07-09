Пишні форми Кім Кардашьян вже стали культовими. Напевно, в кожній країні є свій "двійник" американської зірки

Politeka.net зібрала фото десятьох дівчат з усього світу, які можуть затьмарити своїми принадами саму Кім.

Анастасія Квітко: російська Кардашьян

Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кардашьян, але все одно завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими. View this post on Instagram Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen fashionnnovapartner 💓 A post shared by AK (@anastasiya_kvitko) on Jul 6, 2020 at 1:10pm PDT

Гюль Бахарі: турецька Кардашьян

В Туреччині теж є свій двійник Кім. Бахарі володіє схожою фігурою і користується величезною популярністю в Instagram. В юності дівчина працювала фітнес-тренером, а пізніше на неї посипалися пропозиції від модельних агентств.

Демі Роуз: британська Кардашьян

Британка молодша за суперзірку майже на 15 років, але при цьому її форми нітрохи не поступаються розмірами. Вона регулярно балує шанувальників, позуючи на фото в купальниках, нижній білизні або повністю оголеною.

Олена Омович: українська Кардашьян

Омович не приховує, що її пишний бюст і круті стегна – результат пластики, адже природа поскупилася, нагородивши її худобою і вельми скромними формами.

Набілла Бенатіа: французька Кардашьян

Француженка, як і Кім, прославилася завдяки реаліті-шоу. У 17 років вона взяла участь у програмі «Любов сліпа», де учасники знайомилися в повній темряві. Після цього її фото стали прикрашати сторінки культових чоловічих журналів.

Хімена Санчес: мексиканська Кардашьян

Мексиканська копія Кім любить серфінг, веде активний спосіб життя і є ведучою спортивних ТБ-передач.

Соня Алі: арабська Кардашьян

Соня схожа на Кім не тільки фігурою, але і рисами обличчя. До речі, її сестра Фіза – копія Кайлі Дженнер.

Марта Каліфатідіс: грецька Кардашьян

Віра Сідіка: кенійська Кардашьян

Лейла Райімбек: казахська Кардашьян

Нагадаємо, Демі Роуз без ліфчика встала на карачки і випустила на волю неосяжні форми.

Як повідомляла Politeka, мокра Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян Олена Омович влаштувала парад відвертих образів, бюст аж вивалюється.