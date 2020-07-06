Британская супермодель Деми Роуз похвасталась внушительными формами в наряде без белья, застыв в непристойной позе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на кадрах Деми Роуз позирует с белой накидкой без белья, показывая сочные прелести с разных ракурсов. Сама девушка при этом игриво заглядывает в кадр.
А на других снимках Роуз все в той же накидки стоит на четвереньках, демонстрируя непревзойденную фигуру и красивое нижнее белье.
Однако поклонники Роуз смогли наслаждаться красотой кумира лишь молча, ведь кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Сторис, а не на основной странице.
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Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала идеальные изгибы в черном модном белье
Модель каждый день делится новыми фото, рассказывает о своих буднях и также заниматеся собой в перерыве между съемками. Славу Деми получила благодаря своим формам и выдающейся внешности. При этом девушка уже успела посотрудничать с брендами купальников и белья.
В этот раз пышнотелая красотка показала в черном белье свои достоинства, улегшись в тени под навесом на песке. Позируя на побережье, она выглядела весьма ярко и горячо одновременно, выставляя напоказ ягодицы.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
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