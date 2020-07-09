Пышные формы Ким Кардашьян уже стали культовыми. Наверное, в каждой стране есть свой "двойник" американской звезды

Politeka.net собрала фото десятерых девушек со всего мира, которые могут затмить своими прелестями саму Ким.

Анастасия Квитко: русская Кардашьян

Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Кардашьян, но все равно всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше. View this post on Instagram Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen fashionnnovapartner 💓 A post shared by AK (@anastasiya_kvitko) on Jul 6, 2020 at 1:10pm PDT

Гюль Бахари: турецкая Кардашьян

В Турции тоже есть свой двойник Ким. Бахари обладает похожей фигурой и пользуется огромной популярностью в Instagram. В юности девушка работала фитнес-тренером, а позже на нее посыпались предложения от модельных агентств.

Деми Роуз: британская Кардашьян

Британка моложе суперзвезды почти на 15 лет, но при этом ее формы ничуть не уступают размерами. Она регулярно балует поклонников, позируя на фото в купальниках, нижнем белье или полностью обнаженной.

Алена Омович: украинская Кардашьян

Омович не скрывает, что ее пышный бюст и крутые бедра – результат пластики, ведь изначально природа наградила ее худобой и весьма скромными формами.

Набилла Бенатиа: французская Кардашьян

Француженка, как и Ким, прославилась благодаря реалити-шоу. В 17 лет она приняла участие в программе «Любовь слепа», где участники знакомились в полной темноте. После этого ее фото стали украшать страницы культовых мужских журналов.

Химена Санчес: мексиканская Кардашьян

Мексиканская копия Ким любит серфинг, ведет активный образ жизни и является ведущей спортивных ТВ-передач.

Соня Али: арабская Кардашьян

Соня похожа на Ким не только фигурой, но и чертами лица. Кстати, ее сестра Физа – копия Кайли Дженнер.

Марта Калифатидис: греческая Кардашьян

Вера Сидика: кенийская Кардашьян

Лейла Райымбек: казахская Кардашьян

Напомним, Деми Роуз без лифчика встала на четвереньки и выпустила на свободу необъятные формы.

Как сообщала Politeka, мокрая Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян Алена Омович устроила парад откровенных образов, бюст аж вываливается.