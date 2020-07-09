Настя Каменських стала володаркою нової нагороди і показала себе у простому повсякденному образі

Популярна українська співачка поділилася новим постом в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Вона розповіла про те, що отримала нову нагороду.

«Щаслива отримати нагороду премії @yunaawards у номінації «Виконавиця року». Для мене це велика радість і велика честь! Спасибі моїм #nkfamily і моїй команді #nice2cu за вашу любов і віддачу! З вами мені під силу все!», - написала зірка.

Вона також поділилася новими фотографіями, на яких вона позує на вулиці в простому милому образі. Зірка одягнена в джинсові шорти і звичайну білу футболку з кольоровим візерунком. Волосся Каменських вільно спадає на плечі пасмами без укладання, а на її обличчі немає косметики. Настя виглядає дуже завзято і природно.

Її шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Настя, вітаю Вас, Ви просто найкраща», «Шикарна», «Прекрасна», «Блін ти така класна», «Миленька», «Ну красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Каменських влаштувала атмосферну фотосесію на лоні природи. Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала серед степових трав і квітів у довгій білій сукні, що нагадує ночнушку.

Настя розпустила волосся і завдала мінімум косметики - щоб підкреслити свою природну красу.

Нагадаємо, хворобливий вигляд Каменських в білому платті насторожив українців: "Настя, годі худнути".

Як повідомляла Politeka, ніжна Каменських забула одягнути білизну під просвічуючу сукню і показала себе як є.

Також Politeka писала, що Настя кокетливо спустила сукню на тлі сільських видів, особисті фото.