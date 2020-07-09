Настя Каменских стала обладательницей новой награды и показала себя в простом повседневном образе

Популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Она рассказала о том, что получила новую награду.

«Счастлива получить награду премии @yunaawards в номинации «Исполнительница года». Для меня это большая радость и большая честь! Спасибо моим #nkfamily и моей команде #nice2cu за вашу любовь и отдачу! С вами мне под силу все!», - написала звезда.

Она также поделилась новыми фотографиями, на которых она позирует на улице в простом милом образе. Звезда одета в джинсовые шорты и обычную белую футболку с цветным узором. Волосы Каменских свободно спадают на плечи неуложенными локонами, а на ее лице нет косметики. Настя выглядит очень задорно и естественно.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Настя, поздравляю Вас, Вы просто лучшая», «Шикарная», «Прекрасная», «Блин ты такая классная», «Миленькая», «Ну красотка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских устроила атмосферную фотосессию на лоне природы. Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала среди степных трав и цветов в длинном белом платье, напоминающем ночнушку.

Настя распустила волосы и нанесла минимум косметики - чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.

Напомним, болезненный вид Каменских в белом платье насторожил украинцев: "Настя, хватит худеть".

Как сообщала Politeka, нежная Каменских забыла надеть белье под просвечивающее платье и показала себя как есть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.