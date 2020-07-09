Хтось із дітей знаменитостей вирішує піти по стопах батьків, хто вибирає професію зовсім далеку від шоу-бізнесу, але в будь-якому разі на них лежить підвищена відповідальність, адже за їх сім'єю стежать мільйони людей

Politeka.net зібрала фото красенів-синів зірок, батьки яких можуть по-справжньому пишатися.

18-річний син Наташі Корольової та Сергія Глушка з роками стає все більше схожим на тата і пробує свої сили в музиці. Архип вже випустив свій перший трек під псевдонімом Грек.

Синові Дмитра Нагієва Кирилу вже стукнуло 30. Він успішний актор, телеведучий і підприємець. Нагієв-молодший захоплюється спортом, особливо катанням на гірських лижах.

У співачки Валерії двоє синів: Артемію 25 років, Арсенію 21. Старший поїхав у Швейцарію — там працює в звукозаписній компанії і продюсує зарубіжних артистів.

Молодший, Арсеній —теж музикант, він грає на піаніно і складає музику. Крім цього, молодий чоловік захоплюється відеоблогінгом.

Старший син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова-молодшого Микита виступає з власною музичною групою, грає в театрі, знімається в кіно і бере участь в різних телешоу. Молодший, 21-річний Дені, навчався в Кембриджі на факультеті бізнес-менеджменту. Зіркова бабуся Алла Пугачова може пишатися онуками.

Нагадаємо, Наташа Корольова наплювала на сором і блиснула вигинами без білизни.

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