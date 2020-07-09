Кто-то из детей знаменитостей решает пойти по стопам родителей, кто-то выбирает профессию совсем далекую от шоу-бизнеса, но в любом случае на них лежит повышенная ответственность, ведь за их семьей следят миллионы людей
Politeka.net собрала фото красавчиков-сыновей звезд, родители которых могут по-настоящему гордиться.
22-летний сын певца Олега Газманова Филипп получил высшее образование с сфере современных бизнес стратегий в Великобритании. Сейчас молодой человек много времени проводит в тренажерном зале и любит похвастаться рельефным телом в Instagram.
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18-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко с годами становится все больше похожим на папу и пробует свои силы в музыке. Архип уже выпустил свой первый трек под псевдонимом Грек.
Сыну Дмитрия Нагиева Кириллу уже стукнуло 30. Он успешный актер, телеведущий и предприниматель. Нагиев-младший увлекается спортом, особенно катанием на горных лыжах.
У певицы Валерии двое сыновей: Артемию 25 лет, Арсению 21. Старший уехал в Швейцарию — там работает в звукозаписывающей компании и продюсирует зарубежных артистов.
Младший, Арсений — тоже музыкант, он играет на пианино и сочиняет музыку. Кроме этого, молодой человек увлекается видеоблогингом.
Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего Никита выступает с собственной музыкальной группой, играет в театре, снимается в кино и принимает участие в различных телешоу. Младший, 21-летний Дени, отучился в Кембридже на факультете бизнес-менеджмента. Звездная бабушка Алла Пугачева может гордиться внуками.
Напомним, Наташа Королева наплевала на стыд и сверкнула изгибами без белья.
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