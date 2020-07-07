Лето – отличный повод для смены имиджа, поэтому многие знаменитости решили привнести в свой образ что-то новенькое
Politeka.net вспоминала, кто из знаменитостей в последнее время кардинально сменил имидж, обстриг или перекрасил волосы, или просто примерял новую прическу.
На днях поклонников удивила певица Наталья Могилевская, которая стала эффектной блондинкой. Женщина поделилась фото с полностью обесцвеченными волосами. Отметим, что ранее певица «носила» каштановые волосы.
Сразу несколько артисток решились обрезать челку. Наташа Королева с челкой стала выглядеть намного моложе, чем без нее.
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Очень идет челка также украинской телеведущей Маше Ефросининой. Она обстригла челку на карантине, решив поэкспериментировать.
Елена Кравец из «Квартал 95» решилась на серьезную смену имиджа, отрезав волосы. Теперь у актриса короткая стрижка.
А вот некоторые звезды для того, чтобы освежить свой образ экспериментируют с прическами. Так, звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева сделала модные в этом сезоне «рожки».
Ее примеру последовала певица Ольга Бузова. Кроме этого, артистка примеряла несколько париков, что тоже освежило ее ленту в Инстаграм.
Экс-ВИА Гра Анна Седокова тоже решила примерять парик.
А вот Алла Пугачева заколола волосі в интересную прическу, мигом помолодев на 20 лет.
Напомним, что влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20".
Как сообщала Politeka, Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".
Также Politeka писала, что Королева и Тарзан пустились во все тяжкие, забыв о возрасте: "Пенсию повысили", кадры разгула.