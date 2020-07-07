Лето – отличный повод для смены имиджа, поэтому многие знаменитости решили привнести в свой образ что-то новенькое

Politeka.net вспоминала, кто из знаменитостей в последнее время кардинально сменил имидж, обстриг или перекрасил волосы, или просто примерял новую прическу.

На днях поклонников удивила певица Наталья Могилевская, которая стала эффектной блондинкой. Женщина поделилась фото с полностью обесцвеченными волосами. Отметим, что ранее певица «носила» каштановые волосы.

Сразу несколько артисток решились обрезать челку. Наташа Королева с челкой стала выглядеть намного моложе, чем без нее.

Очень идет челка также украинской телеведущей Маше Ефросининой. Она обстригла челку на карантине, решив поэкспериментировать.

Елена Кравец из «Квартал 95» решилась на серьезную смену имиджа, отрезав волосы. Теперь у актриса короткая стрижка.

А вот некоторые звезды для того, чтобы освежить свой образ экспериментируют с прическами. Так, звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева сделала модные в этом сезоне «рожки».

Ее примеру последовала певица Ольга Бузова. Кроме этого, артистка примеряла несколько париков, что тоже освежило ее ленту в Инстаграм.

Экс-ВИА Гра Анна Седокова тоже решила примерять парик.

А вот Алла Пугачева заколола волосі в интересную прическу, мигом помолодев на 20 лет.

Напомним, что влюбленная Могилевская впервые показала себя после смены внешности: "Девчушка лет 20".

Как сообщала Politeka, Пугачева рассказала, чем в молодости заплатила за свой успех, видео признания: "Вы не простите мне...".

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