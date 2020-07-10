Які цифри будуть в обмінниках

Національний банк вирішив розвести курси долара і євро в різні боки

Про це пише Politeka.net.

Такий курс валют на сьогодні, 10 липня, представив державний регулятор на своєму офіційному порталі.

Зокрема, Нацбанк несподівано вирішив зміцнити курс гривні по відношенню до американського долара на 2 копійки.

Що стосується євро, то державний регулятор знизив майже на 11 копійок національну валюту.

Згідно з даними Нацбанку, на 10 липня встановлені офіційні курси валют на такому рівні:

– 100 доларів США – 2693,35 гривень (-0,017 гривень)

– 100 євро – 3053,59 гривень (+0,106 гривень).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу абсолютно не змінився – 26,95 гривень за долар, курс купівлі знизився на 1 копійку – до 26,92 гривень за долар. Що стосується курсу євро у продажу, то він також стабільний – 30,52 гривень за євро.

Раніше ми розповідали про стрибок курсу долара до 200 гривень.

За словами експерта Олега Соскіна, західні кредитори можуть залишити Україну без нових траншів після відставки глави НБУ Якова Смолія. Він також спрогнозував швидку втечу нерезидентів з ринку.

"Враховуючи всі перелічені фактори, курс вже найближчим часом може обвалитися до 100 гривень за долар, а то й більше. Піде лавина… І до нового року цілком курс вже може бути і 200 гривень за долар", - попереджав Соскін українців.

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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