Народження дітей-близнюків — не така вже й рідкість серед знаменитостей

Рoliteka.net зібрала яскраві сімейні фото зірок, яким пощастило стати батьками двійнят.

Зірка «Квартал 95» Олена Кравець в 2016 році стала щасливою мамою двійнят Івана і Каті. До цієї вагітності артистці довелося пережити два викидня, тому діти стали для неї справжнім подарунком долі.

Легендарна співачка Алла Пугачова стала матір'ю двійнят у віці 64 років. Дітей для неї і Максима Галкіна виносила сурогатна мати. Ліза та Гаррі стали для зірки другим диханням, зараз Пугачова не втомлюється дивувати помолоділим виглядом на фото.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт у 2011 році теж стали батьками двійнят - у них народилися хлопчик Нокс і дівчинка Вів'єн. До речі, право публікації перших фотографій новонароджених були продані одному з американських журналів за 14 мільйонів доларів.

Російська тенісистка Анна Курнікова народила співакові Енріке Іглесіасу двійнят - Люсі і Ніколаса. Пара разом уже майже 20 років. Народження близнюків у 2017 році стало сюрпризом для шанувальників, адже ніхто не знав не тільки дати народження малюків, але й самого факту вагітності Анни.

У 2010 році у солістки «Нічних снайперів» і екс-тренера шоу «Голос» Діани Арбеніної народилися двійнята Артем і Марта. Співачка заперечує, що вдавалася до допомоги ЕКО, і особу батька також не розголошує.

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