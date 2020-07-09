Рождение детей-близнецов — не такая уж и редкость среди знаменитостей

Рoliteka.net собрала яркие семейные фото звезд, которым посчастливилось стать родителями двойняшек.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец в 2016 году стала счастливой мамой двойняшек Ивана и Кати. До этой беременности артистке пришлось пережить два выкидыша, поэтому дети стали для нее настоящим подарком судьбы.

Легендарная певица Алла Пугачева стала матерью двойняшек в возрасте 64 лет. Детей для нее и Максима Галкина выносила суррогатная мать. Лиза и Гарри стали для звезды вторым дыханием, сейчас Пугачева не устает удивлять помолодевшим видом на фото.

Анджелина Джоли и Брэд Питт в 2011 году тоже стали родителями двойняшек - у них родились мальчик Нокс и девочка Вивьен. Кстати, право публикации первых фотографий новорождённых были проданы одному из американских журналов за 14 миллионов долларов.

Российская теннисистка Анна Курникова родила певцу Энрике Иглесиасу двойняшек - Люси и Николаса. Пара вместе уже почти 20 лет. Рождение близнецов в 2017 году стало сюрпризом для поклонников, ведь никто не знал не только даты рождения малышей, но и самого факта беременности Анны.

В 2010 году у солистки «Ночных снайперов» и экс-тренера шоу «Голос» Дианы Арбениной родились двойняшки Артём и Марта. Певица отрицает, что прибегала к помощи ЭКО, и личность отца также не разглашает.

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