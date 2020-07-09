Меган Маркл не могла навіть припустити, як у Єлизавети II будуть реагувати на брехливі історії британських таблоїдів
Про це пише видання People, посилаючись на свої обізнані джерела.
За словами інсайдерів, 38-річну герцогиню добило те, як королівський палац реагував на вкидання журналістів.
Сама ж Меган Маркл просто не могла протистояти втручанню таблоїдів в її особисте життя через принципи королівської сім'ї. У Єлизавети II були непохитні: не давати жодних коментарів представникам ЗМІ і всіляко ігнорувати матеріали.
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«Люди активно заважали їй коментувати речі, які, як ми знаємо, не відповідали дійсності. З цим вона була категорично незгодна, — підкреслив обізнане джерело.
Інсайдер впевнений, що у Єлизавети II не реагували на вкидання на адресу Меган Маркл, щоб не погіршувати ситуацію в суспільстві.
"Співробітники палацу знають, що коли справи йдуть погано — особливо в питаннях особистого життя, досить часто відповідні дії лише погіршують становище. Не те, щоб королівська сім'я не хотіла допомогти — вони просто не хочуть погіршувати ситуацію, підкидаючи дрова у багаття", - пояснив він у коментарі журналістам.
Але джерело зауважило, що за Кейт Міддлтон при схожих атаках заступилися представники королівської сім'ї.
Раніше ми розповідали про можливе поповнення в родині Меган Маркл і принца Гаррі.
За інформацією журналістів, зараз Меган Маркл готується знову стати матір'ю.
Про вагітність Меган Маркл вже знають в королівському палаці. Королівські біографи повідомили, що Меган Маркл особисто розповіла Єлизаветі II зворушливу новину ще в травні.
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