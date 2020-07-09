Маркл просто не могла протистояти...

Меган Маркл не могла навіть припустити, як у Єлизавети II будуть реагувати на брехливі історії британських таблоїдів

Про це пише видання People, посилаючись на свої обізнані джерела.

За словами інсайдерів, 38-річну герцогиню добило те, як королівський палац реагував на вкидання журналістів.

Сама ж Меган Маркл просто не могла протистояти втручанню таблоїдів в її особисте життя через принципи королівської сім'ї. У Єлизавети II були непохитні: не давати жодних коментарів представникам ЗМІ і всіляко ігнорувати матеріали.

«Люди активно заважали їй коментувати речі, які, як ми знаємо, не відповідали дійсності. З цим вона була категорично незгодна, — підкреслив обізнане джерело.

Інсайдер впевнений, що у Єлизавети II не реагували на вкидання на адресу Меган Маркл, щоб не погіршувати ситуацію в суспільстві.

"Співробітники палацу знають, що коли справи йдуть погано — особливо в питаннях особистого життя, досить часто відповідні дії лише погіршують становище. Не те, щоб королівська сім'я не хотіла допомогти — вони просто не хочуть погіршувати ситуацію, підкидаючи дрова у багаття", - пояснив він у коментарі журналістам.

Але джерело зауважило, що за Кейт Міддлтон при схожих атаках заступилися представники королівської сім'ї.

Раніше ми розповідали про можливе поповнення в родині Меган Маркл і принца Гаррі.

За інформацією журналістів, зараз Меган Маркл готується знову стати матір'ю.

Про вагітність Меган Маркл вже знають в королівському палаці. Королівські біографи повідомили, що Меган Маркл особисто розповіла Єлизаветі II зворушливу новину ще в травні.

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