Меган Маркл не могла даже предположить, как у Елизаветы II будут реагировать на лживые истории британских таблоидов
Об этом пишет издание People, ссылаясь на свои осведомленные источники.
По словам инсайдеров, 38-летнюю герцогиню добило то, как королевский дворец реагировал на вбросы журналистов.
Сама же Меган Маркл попросту не могла противостоять вмешательству таблоидов в ее личную жизнь из-за принципов королевской семьи. У Елизаветы II были непреклонны: не давать никаких комментариев представителям СМИ и всячески игнорировать публикуемые материалы.
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«Люди активно мешали ей комментировать вещи, которые, как мы знаем, не соответствовали действительности. С этим она была категорически несогласна, — подчеркнул осведомленный источник.
Инсайдер уверен, что у Елизаветы II не реагировали на вбросы в адрес Меган Маркл, чтобы не усугублять ситуацию в обществе.
"Сотрудники дворца знают, что когда дела идут плохо — особенно в вопросах личной жизни, довольно часто ответные действия лишь ухудшают положение. Не то, чтобы королевская семья не хотела помочь — они просто не хотят усугублять ситуацию, подкидывая дров в костер", - объяснил он в комментарии журналистам.
Но источник заметил, что за Кейт Миддлтон при похожих атаках заступились представители королевской семьи.
Ранее мы рассказывали о возможном пополнении в семье Меган Маркл и принца Гарри.
По информации журналистов, сейчас Меган Маркл готовится вновь стать матерью.
О беременности Меган Маркл уже знают в королевском дворце. Королевские биографы сообщили, что Меган Маркл лично рассказала Елизавете II трогательную новость еще в мае.
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