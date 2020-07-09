З часів 90-х зірки встигли десяток разів змінити власний імідж і оточення, тому на архівних фото деяких важко впізнати
Рoliteka.net вирішила нагадати, як виглядали популярні артисти в молодості, 20-30 років тому, коли їхня кар'єра тільки починалася.
Юна Наташа Корольова юркнула з дому прямо в обійми Ігоря Ніколаєва. Пара дуже красиво виглядала разом, поки Корольова не втекла до Тарзана.
Орбакайте засвітила красеня сина і зарослого Галкіна на рідкісному сімейному фото: «Кохані...»
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Нова індексація пенсій: кому чекати щедрих надбавок до виплат, "до 5000 гривень..."
Вийти на пенсію стане складніше, українців добили вимогами щодо стажу: як не залишитися без грошей
Лоліта Мілявська вдруге вийшла заміж за свого колегу по групі Олександра Цекало, у пари народилася дочка Єва. На фото тих часів Лоліта виглядає дуже струнко і свіжо.
Алла Пугачова протягом свого життя змінювала імідж десятки разів. Зміна зачіски і стилю одягу, скачки ваги — все змінювалося, але популярність не зникала ніколи.
Телеведуча Ксенія Собчак з юних років постійно перебувала серед зірок, адже її батько був мером. Вже в дитинстві Собчак була в епіцентрі всіх новин світу шоу-бізнесу.
Співачка Валерія жила зі своїм продюсером Олександром Шульгіним, який регулярно бив артистку. У шлюбі народилося троє дітей.
Скандальна балерина Анастасія Волочкова на зорі своєї кар'єри була справжньою красунею, без зайвої вульгарності.
В самому початку творчого шляху Андрія Данилка Вєрка Сердючка була чисто комічним персонажем, пізніше її образ зазнає серйозних змін.
Співачка Лариса Доліна в молодості була ще тією оторвою, її епатажним вбранням могла б позаздрити сама Леді Гага.
Нагадаємо, Пугачова, Наташа Корольова, Могилевська та інші зірки несподівано змінили зовнішність: фото нового преображення.
Як повідомляла Politeka, юна невістка Пугачової задерла сукню на пікніку, Орбакайте не втрималася: "Видно всі деталі".
Також Politeka писала, що Волочкова без штанів показала дикий шпагат прямо на сходах.