Зовсім інші люди

З часів 90-х зірки встигли десяток разів змінити власний імідж і оточення, тому на архівних фото деяких важко впізнати

Рoliteka.net вирішила нагадати, як виглядали популярні артисти в молодості, 20-30 років тому, коли їхня кар'єра тільки починалася.

Юна Наташа Корольова юркнула з дому прямо в обійми Ігоря Ніколаєва. Пара дуже красиво виглядала разом, поки Корольова не втекла до Тарзана.

Лоліта Мілявська вдруге вийшла заміж за свого колегу по групі Олександра Цекало, у пари народилася дочка Єва. На фото тих часів Лоліта виглядає дуже струнко і свіжо.

Алла Пугачова протягом свого життя змінювала імідж десятки разів. Зміна зачіски і стилю одягу, скачки ваги — все змінювалося, але популярність не зникала ніколи.

Телеведуча Ксенія Собчак з юних років постійно перебувала серед зірок, адже її батько був мером. Вже в дитинстві Собчак була в епіцентрі всіх новин світу шоу-бізнесу.

Співачка Валерія жила зі своїм продюсером Олександром Шульгіним, який регулярно бив артистку. У шлюбі народилося троє дітей.

Скандальна балерина Анастасія Волочкова на зорі своєї кар'єри була справжньою красунею, без зайвої вульгарності.

В самому початку творчого шляху Андрія Данилка Вєрка Сердючка була чисто комічним персонажем, пізніше її образ зазнає серйозних змін.

Співачка Лариса Доліна в молодості була ще тією оторвою, її епатажним вбранням могла б позаздрити сама Леді Гага.

Нагадаємо, Пугачова, Наташа Корольова, Могилевська та інші зірки несподівано змінили зовнішність: фото нового преображення.

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