Популярная певица Светлана Лобода покорила новым соблазнительным образом

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором примеряла новую маску, которую создала ее команда, пишет Politeka.net. Лобода была одета в леопардовый купальник с разрезом посреди груди. Она соблазнительно позировала на камеру, показывая свою пышную грудь со всех сторон.

«Ребята! За месяц нашу первую бьюти маску примеряло 461 млн человек! Это просто невероятно! И конечно, мы хотим вас радовать ещё и ещё! И сегодня я спешу с вами поделиться новой маской. Эффектной, Яркой, звёздной!», - сообщила певица.

За 20 минут ее видео посмотрели почти 50 тысяч раз. В комментариях звезде оставили массу положительных отзывов.

«Купальник огонь», «Как всегда огонь», «Все, что делает Лобода стильно и красиво», «Вы прекрасны», «Прелесть», «Наша SuperStar», «Вы супер, пушка, бомба, люблю вас и ваше творчество», «Обожаю Вашу ту маску. просто спасение для многих из нас», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода решила сменить имидж. Артистка взбудоражила фанатов новой прической с челкой. Не секрет, что все образы и наряды певицы поклонники стараются повторить за звездой, а некоторые даже меняют стрижки вслед за звездой.

Напомним, что Лобода в образе роковой женщины посветила фигурой в кожаном мини: "Самая горячая львица".

Как сообщала Politeka, Лобода в образе тигрицы соблазнительно нагнулась перед камерой, пикантные фото.

Также Politeka писала, что счастливая Лобода взбудоражила кадрами с бородатым красавцем, Пирожков не стал молчать: "Новый бойфренд?".