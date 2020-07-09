Стало відомо, за яких умов МВФ готовий надалі співпрацювати з Україною
Гучну заяву зробив представник фонду в Україні Йоста Люнгман, пише РБК.
За його словами, у програмі співробітництва Stand by прописано, що НБУ повинен залишатися незалежним, і Україна не повинна відмовлятися від плаваючого валютного курсу.
Крім цього, офіційний Київ не повинен відходити від принципів інфляційного таргетування.
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"Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарних і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - підкреслив Люнгман.
Представник МВФ в Україні також пояснив, чому державний регулятор повинен залишатися незалежним.
"Ми знаємо, що виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток. Але ми також знаємо, що іноді хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання", - розкрив спеціаліст нюанси.
Підсумовуючи, Йоста Люнгман попередив, що безвідповідальна політика держрегулятора може призвести до високої інфляції, нестабільності валютного курсу, проблем у фінансовому секторі, низького рівня економічного зростання і високого рівня безробіття.
Раніше ми розповідали, що Україна може незабаром отримати новий транш від ЄС.
За словами прем'єра Шмигаля, Київ розраховує на підписання меморандуму з Євросоюзом про виділення Україні 1,2 млрд євро вже в двадцятих числах липня.
Він також спробував заспокоїти суспільство і заявив, що "Україна є стабільною".
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