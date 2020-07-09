Влад Яма знову повернеться в крісло судді популярного шоу «Танці з зірками» у новому сезоні проекту
Про це знаменитий танцюрист оголосив у програмі «Сніданок з 1+1». Він також розкрив деякі секрети майбутнього сезону. Так, артист розповів, що вже в передчутті нових випусків шоу, адже у новому сезоні на глядачів чекає приголомшливий зірковий склад.
«По секрету вам скажу, що я знаю кількох зірок, які візьмуть участь у новому сезоні, і це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Я з нетерпінням чекаю прямі ефіри, хочу дивуватися і захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції відчували наші глядачі», - зізнався Яма.
Він також розповів, що коли оцінює виступи конкурсантів, намагається просто говорити правду.
Нищівний удар долара, термінова заява Міносвіти і нова заборона – головне за ніч
Підвищення пенсій обернулося великою проблемою: Кабмін прийняв термінове рішення, подробиці
Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти"
Масштабна втрата пенсій, українців терміново попередили: "Впродовж 30 днів..."
До цього ми писали, що Яма поділився яскравими кадрами своїх літніх розваг на воді. Знаменитий український танцюрист опублікував нові фото і відео в своєму Instagram.
В один із спекотних літніх днів артист вирішив вибратися на річку і прокотитися по Дніпру на водяному мотоциклі. На відповідних кадрах можна побачити, як Яма з запалом їздить по воді і отримує задоволення. З одягу на ньому лише плавки і рятувальний жилет.
Нагадаємо, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями задерла сукню і захопила довжиною ніг: "Краса божевільна".
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями без білизни підкорила Потапа гарячим танцем: "Ліліана вогонь".