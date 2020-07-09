Влад Яма знову повернеться в крісло судді популярного шоу «Танці з зірками» у новому сезоні проекту

Про це знаменитий танцюрист оголосив у програмі «Сніданок з 1+1». Він також розкрив деякі секрети майбутнього сезону. Так, артист розповів, що вже в передчутті нових випусків шоу, адже у новому сезоні на глядачів чекає приголомшливий зірковий склад.

«По секрету вам скажу, що я знаю кількох зірок, які візьмуть участь у новому сезоні, і це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Я з нетерпінням чекаю прямі ефіри, хочу дивуватися і захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції відчували наші глядачі», - зізнався Яма.

Він також розповів, що коли оцінює виступи конкурсантів, намагається просто говорити правду.

До цього ми писали, що Яма поділився яскравими кадрами своїх літніх розваг на воді. Знаменитий український танцюрист опублікував нові фото і відео в своєму Instagram.

В один із спекотних літніх днів артист вирішив вибратися на річку і прокотитися по Дніпру на водяному мотоциклі. На відповідних кадрах можна побачити, як Яма з запалом їздить по воді і отримує задоволення. З одягу на ньому лише плавки і рятувальний жилет.

Нагадаємо, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».

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