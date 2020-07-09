Популярна російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася відпочинком в санаторії

Як передає Politeka.net, серію фото і відео красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному зі знімків акторка з'явилася в одних трусиках. Вона блиснула своїм струнким тілом, прикривши пишні груди руками.

Варто відзначити, що для своїх 51 року актриса виглядає просто шикарно. Красуня розповіла про різні процедури, які вона разом з сином Сьомою робила в санаторії.

«Санаторій «Південне узмор'є» за ці дні приніс в нашу сім'ю стільки знань і користі, що здається, моя свідомість катастрофічно швидко змінюється», - зазначила Бльоданс.

За годину пост зірки зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях їй залишили як компліменти, так і негативні відгуки про її поведінку.

«Ви, вже й не знаєте, як ще оголити себе і показати, треба іноді і думати, адже вам далеко не 20», «Яка шикарна, струнка фігура! Треба брати з вас приклад», «Що за дивне бажання в такому віці трясти с***ками, причому страшними і плоскою ж**ою!», «Приємного відпочинку! Я б теж похвалилася такою фігурою. Шикарна фігура!», «З голою попою перед своїм сином! Сорому немає зовсім у мамки!», «У мене немає слів ти супер», «Я вас дуже поважаю, але цей знімок занадто. Прямо Собчак», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бльоданс в невидимому бікіні зняла свої принади крупним планом: «О Боже, тут же…».

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