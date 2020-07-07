Популярна російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася неймовірною фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У синього - синього моря сиділа синя-синя діва. Віддай моє серце!»— йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Бледанс позує в мініатюрному купальнику, який максимально підкреслює її значні форми. А оскільки знаменитість позувала напівбоком, в кадр потрапила її головна гордість — ідеальні ноги.

«Яка ж ви позитивна! Просто заряджаєте оптимізмом», «Евеліна, можу показати казкові місця», «чудова», «фігура просто вогонь», «Боже ну що за шикарна жінка», «русалонька», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська актриса і модель Евеліна Бледанс похвалилася фігурою у відкритому купальнику.

Спершу Бледанс показала шанувальникам себе у всій красі із волоссям, яке розвивалося на вітру, й пухкими губами. Потім актриса перевела камеру на шикарне море і неймовірний вигляд, який точно не можна залишити без уваги.

Для відпочинку на морському узбережжі вона одягла яскравий відвертий купальник, який вигідно виставив на показ її спокусливі форми. На відео артистка позує, сидячи на піску на пляжі. Її розпущене волосся розвівалися на вітрі. Бледанс мружиться від сонця і посміхається.

Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею.

А ще Politeka писала, що Бледанс без комплексів потрясла пишними формами в екстремальному декольте.

Також Politeka повідомляла, що спекотна Бледанс в Криму роздяглася і вивалила напоказ свою пишність.