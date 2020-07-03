Популярна російська актриса і модель Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою у відкритому купальнику

Знімками морського відпочинку вона поділилася на страницев Instagram, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Спершу Бльоданс показала шанувальникам себе у всій красі з розвіваються на вітрі волоссям і пухкими губами. Потім актриса перевела камеру на шикарне море і неймовірний вигляд, який точно не можна залишити без уваги.

Зазначимо, 51-річна модель має фігурою, якій можуть позаздрити і жінки значно молодше.

Для відпочинку на морському узбережжі вона одягла яскравий відвертий купальник, який вигідно виставив на показ її спокусливі форми. На відео артистка позує, сидячи на піску на пляжі. Її розпущене волосся розвівалися на вітрі. Бльоданс мружиться від сонця і посміхається.

«Я вже майже в нірвані. Що ж буде далі?», - написала вона.

Кадри захопили користувачів мережі.

«Ось це фігура!!!!!Від душі !!!!Респект!!!!», «Яка красу!!! Ви прекрасні всі молодеете, дуже люблю Вашу творчість, цветитееее», «Про, Боже, тут же рукою подати і в Грузію і Крим! Прибывайте в Нірвані, я так за Вас рада. Це ж просто Рай ❤️», - пишуть їй в коментарях.

Нагадаємо, Бледанс облягла розкішне тіло тонким сукнею.

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