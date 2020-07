View this post on Instagram

Доброе утро из райского места @uzhnoevzmorie 12 гектар территори уникального парка, свои чистейшее море, веуснейшая еда , мед центр и спа на самом высоком уровне. Я уже почти в нирване. Что же будет дальше? #бледанс #море #южноевзморье #нирвана #купальник @_brillio_