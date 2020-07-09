Відома українська модель Міла Кузнєцова стала рекордсменкою України завдяки своїм вражаючим формам

Як передає Politeka.net, 9 липня, Кузнєцова офіційно стала українкою з самими великими натуральними грудьми. Рекорд зафіксував Національний реєстр рекордів України.

Як стало відомо, обсяг грудей Міли склав 135,5 сантиметрів. Попередній рекорд становив 128 см.

Варто відзначити, що Кузнєцова ще до встановлення рекорду щосили використовувала свої пишні форми для побудови кар'єри. Вона працює моделлю, рекламує різні товари і послуги в Instagram, де у неї на даний момент майже 600 тисяч підписників.

Відомо, що Кузнєцовій 31 рік. Раніше вона працювала помічником адвоката. Вперше заявила про себе в 2015 році, коли намагалася боротися за титул найбільших грудей України. Після цього Міла стала частою гостею телепрограм. А в 2019 році представила Україну на конкурсі «Miss Universe Plus Size».

Варто відзначити, що Кузнєцова активно займається спортом. Незважаючи на пишні форми, дівчина виглядає дуже підтягнутою і стрункою.

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