31-річна українська модель Міла Кузнєцова, учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019, відома своїм 13-м розміром грудей, викликала небувалий ажіотаж смачними фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як балує себе величезними бургерами.

Дівчина продемонструвала нічим неприкриті апетитні булочки, соковиті котлетки і сир, що розплавився, викликаючи напади заздрості упереміш з хвилею дикого голоду у своїх шанувальників.

"Найсмачніший бургер Києва🍔 Як ви всі знаєте, я дуже люблю поїсти)) І я знайшла в центрі Києва дуже пристойний і нестандартний ресторан де можна поїсти дуже смачний рис, локшину і головне - бургер XL... так-так... Дуже креативно та незвично - у приміщенні стоїть фургон з ласощами, затишний інтер'єр та в таку спеку приємна прохолода... ммм... і ще дуже смачні морси з обліпихи, малини і смородини 🍋", - підписала кадри Кузнєцова.

Пост зібрав безліч коментарів, користувачі не втрималися:

"твої груди вже як гамбургери"

"Від такої їжі, пузико може змагатися з цицарами, по швидкості росту😂😂😂"

"Апетитні бургери😍"

"Таак, обожнюю ці бургери, вони реально найсмачніші🔥"

Раніше ми повідомляли, Міла потрясла фото в зеленому платті з хвилюючою зоною декольте. Дівчина для більшого ефекту позувала поруч з кущем з червоними квітами, поклавши руки на пояс. Природньо, вся увага була на вражаючих розмірів бюсті красуні, який та без тіні збентеження демонструє.

Модель поміркувала в підписі до цього соковитого знімку про те, що значить літо для українців: "Літо представляється нам святом життя, з вибухом яскравих і позитивних емоцій. Ось таке маленьке життя..."

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром бюста запалила з апетитними подружками на пляжі: «Всі дівчатка вогонь»