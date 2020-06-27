Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей і учасницею конкурсу Miss Universe Plus Size-2019, похвалилася величезним подарунком
Так, знаменитість позує в мінісукні біля неймовірно великого плюшевого ведмедя, розповівши передплатникам вірш. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram моделі.
«Всі ми в душі діти!🤪🤣🤗💚💜», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що далі Кузнєцова розповідає вірш про «клишоногого Ведмедика». Проте її прихильники звернули увагу на розкішний вигляд моделі.
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«Ще трохи й випадуть, Міла», «вау, це дуже мило», «це дуже щасливий ведмідь», «виглядаєш супер», «який ведмедик класний 😇Я люблю м'які іграшки», «яка ж ти красива, слів немає», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова показала, як відсвяткувала день народження
У ролику Міли Кузнєцової видно, що святкування відбулося в столичному Гідропарку. Модель провела свій день в оточенні подруг і друзів. Головним частуванням вечірки став великий торт з полуницею.
А пізніше дівчата влаштували запальні танці на березі Дніпра.
Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.
Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова роздяглася і виставила гордість в незвичайній позі: "Форми просто вогонь".
Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова ледве втиснула гідності в незвичайне плаття: "Ще трохи й...".