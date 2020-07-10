Літо – відмінний час для того, щоб блиснути своїми розкішними фігурами

Politeka.net зібрала найрозкішніших зірок у купальниках, які вже встигли відпочити на пляжі.

Українська співачка Світлана Лобода похвалилася стрункою фігурою на пляжі. За словами зірки, її мрії нарешті здійснилися. Дівчина встала навшпиньки, щоб здаватися ще стрункішою.

Поп-виконавиця Ольга Бузова вже встигла кілька разів відпочити на природі. Вона позувала для шанувальників в яскравому жовтому купальнику.

Британська зірка Дуа Ліпа продемонструвала свою чарівну фігурку в мікро купальнику.

А американська супермодель і актриса Олівія Калпо блиснула розкішною фігурою під час відпочинку на озері.

Модель Victoria’s Secret Жизель Олівейра після тривалої самоізоляції теж вибралася на природу. Її фігура в купальнику виглядає чудово.

Надія Дорофєєва з «Время и стекло» відпочивала в спокусливому купальнику прямо у себе вдома. У дворі у співачки є басейн.

Переможниця «Холостяка-10» Даша Ульянова встигла відпочити в заміському комплексі. Шанувальники дівчини змогли поспостерігати за її спортивною фігурою.

А от Анна Седокова ще не встигла відпочити, але встигла приміряти розкішний жіночий купальник, який сів по її фігурці.

Нагадаємо, що Бузова забула про білизну і без сорому блиснула своїми "ягідками": "Яка ти красуня".

Як повідомляла Politeka, Лобода подражнила спокусливими вигинами в купальнику, Лоліта завелася: «Кайф».

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