Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала фігуру у всій красі

Зірка опублікувала спекотне фото, поставши без ліфчика, передає Politeka.net. Варто зазначити, що артистка любить епатувати публіку і не раз це робила.

В одному з останніх постів зірка представила спекотне фото в блакитному топі на блискавці. Судячи з випираючих ознак, Бузова забула одягнути білизну і при цьому трохи розстебнула блискавку, щоб додати кадру деякої пікантності.

Довжина топіка дозволила розглянути пружний живіт зірки і її тонку талію.

Різні аксесуари, в тому числі, стильні окуляри від сонця завершили образ красуні.

Зірка дивилась кудись у далечінь, відкривши губи.

"Як же я люблю літо 🤗 Кожен раз я з нетерпінням чекаю, коли наступлять теплі деньки, світлі вечори і можливість провести час на свіжому повітрі 🌸☀️ І хоча кожна пора року добра по-своєму, все ж влітку я відчуваю незвичайний прилив сил, і люблю насолоджуватися сонячними променями ☀️✨", - підписала знімок Ольга.

За годину пост отримав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Чому завжди там де ти сонце, там де я дощ?! 😂😂😂😝", "БЛІН Я В ШОЦІ ЯКА ТИ КРАСУНЯ ВИХОДЬ ЗА МЕНЕ, Я МІЛЬЙОНЕР І МОЖУ НА ІЗІ ТОБІ ПАРУ ЯХТ ПОДАРУВАТИ, ЧЕКАЮ", "Яка ви красива😻 захоплююся вами 😍", "КРАСУНЯ 😍", "Нереальна😍😍😍😍", "Ми теж любимо літо і спортивний одяг😍😍😍", "найкрасивіша 🔥😻", "Яка кайфова 🤤🤤🤤❤❤❤", "Шикарно виглядаєте❤️❤️❤️👍", "Треба більше відпочивати 🔥❤️", "дякую вашим батькам за те, що ми можемо побачити надзвичайно красиву людину", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Бузова зняла одяг заради жаркого кадру в лазні, засвітивши зайве: по стопах Волочкової та Семенович.

Як повідомляла Politeka, епатажна Бузова влаштувала спекотні танці на даху висотки, кадри: "Худиш який...".

Також Politeka писала, що Бузова показала свої волохаті "булочки", ледь притримуючи руками: "Зашкалює...".