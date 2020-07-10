Лето – отличное время для того, чтобы сверкнуть своими роскошными фигурами

Politeka.net собрала самых роскошных звезд в купальниках, которые уже успели отдохнуть на пляже.

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже. По словам звезды, ее мечты наконец-то исполнились. Девушка встала на носочки, чтобы казаться еще стройнее.

Поп-исполнительница Ольга Бузова уже успела несколько раз отдохнуть на природе. Она позировала для поклонников в ярком желтом купальнике.

Британская звезда Дуа Липа продемонстрировала свою прелестную фигурку в микро купальнике.

А американская супермодель и актриса Оливия Калпо сверкнула роскошной фигурой во время отдыха на озере.

Модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра после долгой самоизоляции тоже выбралась на природу. Ее фигура в купальнике смотрится превосходно.

Надежда Дорофеева из «Время и стекло» отдыхала в соблазнительном купальнике прямо у себя дома. Во дворе у певицы есть бассейн.

Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова успела отдохнуть в загородном комплексе. Поклонники девушки смогли понаблюдать за ее спортивной фигурой.

А вот Анна Седокова еще не успела отдохнуть, но успела примерять роскошный женственный купальник, который сел по ее фигурке.

Напомним, что Бузова забыла о белье и без стыда сверкнула своими "ягодками": "Какая ты красотка".

Как сообщала Politeka, Лобода подразнила соблазнительными изгибами в купальнике, Лолита завелась: «Кайф».

Также Politeka писала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо сверкнула молодым телом в микро купальнике: в такую легко влюбиться.