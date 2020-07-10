Багато зірок люблять показувати своїх близьких шанувальникам, допомагають їм досягти успіху в своїх сферах або допомагають грошима
Але є такі знаменитості, про чиїх родичів практично нічого невідомо, чи про них всі забули, тому що їхні зіркові сестри про них не говорять. Politeka.net згадала яскравих сестер відомих актрис і співачок, які дуже схожі на своїх зіркових родичок.
Шанувальники Наталки Корольової знають, що у неї є старша сестра Ірина. В молодості дівчата навіть давали спільні концерти, але потім доля Ірини пішла під укіс і про неї всі забули. Більш молоді фанати Корольовою часто дивуються, дізнавшись, що у неї є рідна сестра.
У російської актриси Христини Асмус цілих три сестри: старші Катерина та Ольга, а також молодша – Карина. Варто відзначити, що молодшенька – справжня копія Христини.
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У поп-діви Брітні Спірс, виявляється, є сестра Лінн. Вона актриса і співачка, правда, маловідома.
У відомої фігуристки Тетяни Навки, яка одружена з помічником Путіна Пєсковим, є маловідома сестра, яка рідко буває на публіці.
У голлівудської зірки Пенелопи Крус є сестра, яка схожа на неї як дві краплі води. Моніка Крус – іспанська актриса і танцівниця.
До речі, у телеведучої Ольги Фреймут є молодша сестра Юлія. Дівчата дуже близькі.
А у світської левиці Періс Хілтон є сестра Нікі Хілтон-Ротшильд. У молодості вона теж була тусовщицею, але потім дуже вдало вийшла заміж і народила дітей.
Нагадаємо, що блондинка Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом: "Розбурхують свідомість".
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